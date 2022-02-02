أضافت تجربة متاهة الكريستال في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، الحماس والشغف للزوار في تجربة فريدة من نوعها، حيث أسهمت تعزيز الروح الرياضية وخلق طابع التحدي والتنافس بين هواة الألعاب التفاعلية، وهي في الأصل واحدة من أبرز الألعاب البريطانية الشهيرة في حقبة السبعينات.

64 عرضًا متنوعًا:

وتحظى متاهة الكريستال بإقبال كبير من الزوار، وتقدم المتاهة مجموعة من العروض تصل في مجملها إلى 64 عرضًا متنوعًا، كما تتضمن التجربة متاهات وألعابًا تتكون من 32 غرفة، و8 ألعاب مخصصة للكريستال والحصول عليها، ويشرف على المتاهة نحو 35 من الكوادر الوطنية، الذين يرشدون الزوار فيها.

وتتيح المتاهة للزوار خوض المنافسة من خلال مجموعات تضم الواحدة منها ما بين 4 و8 أشخاص، وتتنوع الألعاب فيها بتنوع المهارات، منها ألعاب الغموض التي تعتمد على المهارة الجسدية والذهنية والعقلية.

مهارات ذاتية:

وتهدف تجربة متاهة الكريستال إلى اختبار المهارات الذاتية للشخص، والترويج نفسيًّا عنه من خلال الرياضة الحركية، حيث تستمر اللعبة نحو 45 دقيقة لكل مجموعة، وقد أخذت اللعبة حيزًا لدى الزوار ومحبي المتاهات، حيث تُعد إحدى أشهر البرامج التي كانت تُبث عبر شاشات التلفزيون ضمن البرامج الترفيهية، ونقل موسم الرياض التجربة إلى أرض الواقع لتكون من أبرز التجارب التفاعلية في الموسم، حيث تستقبل زوارها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الـ 12:00 مساءً.

وتمثل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” واحدة من أهم وجهات موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.