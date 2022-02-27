قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة تلافت العديد من موجات كورونا في السابق بفضل الإجراءات الاحترازية وتعاون أفراد المجتمع والإقبال على اللقاجات، مشيرًا إلى أن عدد الحالات الحرجة في المملكة 609 حالات.

11 مليونًا تلقوا الجرعة التنشيطية

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الدوري لمتابعة مستجدات كورونا بالمملكة اليوم الأحد، أن التقييمات التي تصدر بشكل متواصل من مختلف جهات التقييم لاتزال تضع المملكة في مراتب عالية وتصنيفات متميزة ومتقدمة في العالم، سواء في مجموعة العشرين أو على مستوى العالم بأسره.

وأكد العبدالعالي أن وزارة الصحة تواصل تقديم اللقاحات والتي تجاوزت 60 مليون جرعة، مشيرا إلى أن أكثر من 24 مليونًا تلقوا الجرعتين، وأكثر من 11 مليونًا تلقوا الجرعات التنشيطية، موضحًا أن كل هذه الجرعات تمثل إضافة في رصيد المناعة بمجتمعنا، وتجعلنا في مأمن صحي.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 سيكون ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لمن يأخذ الجرعة الثالثة “التعزيزية” فقط.

وأضافت الداخلية أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا للآتي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

الجرعة التنشيطية شرط مغادرة المملكة

كما أعلنت الداخلية أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارًا من يوم 9/2/2022 أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

فحص PCR سلبي لدخول المملكة

كما أعلنت الداخلية إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.