قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن أخذ الجرعة التنشيطية تم اعتماده بالأساس على دراسات وآراء من الخبراء والمختصين على مستوى العالم، وكذلك من المختصين بالمملكة.

أهمية الجرعة التنشيطية

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الدوري لمتابعة مستجدات كورونا اليوم الأحد، إلى الثقة في المختصين بالمملكة لأهمية هذه الجرعات التنشيطية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لها هو جعل مستوى الحماية أعلى بين المجتمع وتعزيز استمرارية اللقاحات.

وأوضح متحدث الصحة أن دراسة مستجدات الجائحة مازالت مستمرة ولا توجد دراسة عن “المدة الزمنية” لمناعة الجرعة الثالثة على الشخص، ولكن متى توفرت أي مستجدات علمية في هذا الصدد سيتم مشاركتها مع المجتمع، لافتًا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات إلا بوجود أدلة علمية تحقق الفائدة للمجتمع.

الحالات الحرجة

وحول الحالات الحرجة قال العبدالعالي إن عددها بالمملكة يبلغ 832 حالة، مشيرًا إلى متابعة الأرقام بكل عناية، ومتابعة كافة المؤشرات الوبائية كافة، مؤكدًا أنها بالمجمل إيجابية وجيدة ومطمئنة ولله الحمد.

إصابات كورونا اليوم

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة تسجيل (1013) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (2136) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (711,556) حالة ولله الحمد.