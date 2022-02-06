أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اتجاه منحنى إصابات كورونا في المملكة إلى الأسفل خلال الايام الأخيرة.

منحنى إصابات كورونا

وأضاف العبدالعالي، خلال مؤتمر الصحة المنعقد لمتابعة مستجدات كورونا بالمملكة، اليوم الأحد، ” لاحظنا تراجع المنحنى الوبائي بعد تراجع منحنى التسارع ثم مرحلة التذبذب، ثم الآن ولله الحمد يتجه للأسفل”.

وأشار متحدث الصحة إلى أن هذا الانخفاض إيجابي وهو مرتبط بالحالة الوبائية، مؤكدًا أن الفحوصات مازالت في مستوى عالٍ جدًا وتتجاوزه الـ 100 ألف بل وتتجاوز الـ 150 ألفًا في كثير من الأيام، لافتًا إلى أن أعلى المستويات في إجراء الفحوصات سجلت من 5 إلى 7 أضعاف ما كانت عليه منذ شهر وشهرين من الآن ولا تزال، وإن الإقبال على الفحوصات عالٍ من أفراد المجتمع.

وتابع: “نعتقد أن هذه النسب هي نسب إيجابية تؤكد أن هناك انحسارًا للفيروس”.

إصابات اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (3260) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (3878) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (666,697) حالة ولله الحمد.