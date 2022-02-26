أطلق الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لـ النصر تعليقًا مثيرًا حول الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ17 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يعجبني العدل حتى لو راح.. الحق حق”.

أبرز الأخطاء في مباراة الهلال والتعاون:

وقالت دائرة الحكام عبر “اليوتيوب”: حكم المباراة أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لـ التعاون وطرد لاعب الهلال بالدقيقة الخامسة، كذلك كان هناك قرار غير صحيح من حكم الفيديو وحكم الساحة باحتساب ركلة جزاء للزعيم التي سجل منها سالم الدوسري هدف الهلال الثاني في الدقيقة الـ44.

لماذا استحق كاريلو الطرد؟

كما استحق البيروفي أندري كاريلو الطرد في مباراة التعاون لمنعه تسجيل هدف محقق باستخدام اليد.

وكان الزعيم فاز على التعاون يوم 15 يناير الماضي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل لـ زعيم آسيا كل من محمد كنو وسالم الدوسري وموسى ماريجا، بينما سجل لـ التعاون كل من تاوامبا ولوفانور دي سوسا.