اختار معرض “صُنع في السعودية”، استحضار تاريخ الصناعات السعودية، وربط ماضيها بحاضرها من خلال متحف العقيلات الذي يوثق حقبةً تاريخيةً لفئة من رجال المملكة كانوا يتنقلون بين أقطار متعددة للتجارة وكسب العيش، ومنح الأهالي تجربةً استثنائيةً عبر مجموعة من الخبرات الناتجة عن الأسفار المتعلقة بالتجارة وممارساتها المتنوعة.

وهج فريد:

ونجح متحف العقيلات في إعطاء المعرض المقام بواجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض، وهجًا فريدًا من نوعه، إذ يروي من خلال مقتنياته قصة نشأة التجارة والمنتجات السعودية المتنوعة، بدءًا من القرون السابقة حتى اليوم.

توثيق للرحلة:

ويضم المتحف تراث العقيلات وصورهم ووثائقهم ومقتنياتهم التي توثق رحلة السعوديين في مجالات الصناعة والتجارة خلال القرون الماضية، وبحسب ما أكده مؤسس المتحف عبد اللطيف الوهيبي، أن من بين أهداف المتحف توثيق نماذج الحرف اليدوية التي تعود لمئات السنين، منذ نشأة المملكة، مشيرًا إلى أن المتحف يضم عددًا من الصناعات اليدوية المتعلقة بثقافة المملكة وتراثها، ومعلومات عامة وتاريخية عن العقيلات.