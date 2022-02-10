قال استشاري طب الأسرة، الدكتور أسعـد العرفة، إن الأشخاص الذين أصيبوا، بفيروس كورونا، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب.

كورونا له علاقة بأمراض القلب

وأضاف العرفة في حسابه على تويتر، متضمنًا تعليقه على تقرير نشره موقع ويب الطبي: “الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد ١٩ لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، وذلك بعد 12 شهرًا من الإصابة”.

وتابع استشاري طب الأسرة: “هو خطر يعتبر كبيرًا، ويمتد إلى مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية”.

وكان تقرير موقع ويب الطبي، أشار إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بـفيروس كورونا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، وذلك بعد مرور عام على الإصابة بالفيروس التاجي.

إصابات اليوم

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (2866) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة.

كما سجلت الوزارة (3379) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (681,711) حالة.

بينما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، 400.25 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6,136,871 نسمة.

وبحسب آخر إحصاء لوكالة رويترز، فقد تم تسجيل هذه الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.