قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن ارتداء الكمامة مثلها مثل بقية الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييمات وما يستجد فيها من تدخلات وإجراءات تناسب أي مرحلة.

الكمامة تخضع للتقييمات

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد: “لاحظتم جميعًا أن ارتداء الكمامات أمر صحي وإيجابياته تتجاوز تفاعلنا مع الجائحة”، لافتًا إلى أن الكثير لاحظ أن الأوضاع الصحية والأمراض التنفسية كالإنفلونزا أو غيرها من مختلف الأعمار انخفضت وقلت، مؤكدًا أن ذلك من ثمار العديد من الإجراءات الصحية ومن ضمنها الكمامات.

وتابع العبدالعالي: ” وصيتنا – بغض النظر عن أي اعتبارات – أن نحافظ على العادات الصحية السليمة ومنها لبس الكمامة عند الحاجة، لدينا من الوعي والذكاء لمعرفة متى نرتدي الكمامة؟ مثلًا في الأماكن المزدحمة أو التي لا يوجد بها تهوية جيدة، أو أن يكون هناك عائق صحي تنفسي، فارتداء الكمامة يكون مفيد لنا”.

وأنهى متحدث الصحة حديثه حول ارتداء الكمامة بقوله: “ما اكتسبناه وما حصلنا عليه من أمور وعادات صحية هي أكبر بكثير من أن نعاملها معاملة الارتباط بالجائحة فقط وإنما هي لحياتنا بشكل مستمر”.

إصابات اليوم

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (632) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهم الله،

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (995) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (722,468) حالة ولله الحمد.