أقر مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد عن تعديل فترة منح جائزة الملك خالد، لتصبح كل عامين عوضًا عن منح الجائزة كل عام واحد، وذلك اعتبارًا من العام الجاري 2022م.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك خالد سعود الشمري، أن قرار منح الجائزة كل عامين تم بناءً على ما رفعته اللجنة المختصة لمجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الموقر وما خلصت إليه من نتائج الدراسات والتوصيات.

مراجعة وتطبيق التوصيات التطويرية

وأضاف أن ذلك سيسهم في حصول المشاركين على وقت كاف لمراجعة وتطبيق التوصيات التطويرية التي تقوم الجائزة بتزويدهم بها نهاية كل دورة، وسيتم العمل على الاستثمار في بناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة ومصممة لتناسب كافة الشرائح المستهدفة وذات الصلة بمخرجات الجائزة ومعاييرها.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق جائزة الملك خالد وعلى مدار ثلاثة عشر عامًا، حرصت الجائزة على تعظيم أثرها الاجتماعي من خلال دعمها الفعال لمستفيديها أصحاب المبادرات الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، مبينًا أن الجائزة تعمل على المساهمة في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم العملية، وتعظيم أثر أعمالهم لتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكلٍ أفضل وبحلول مستدامة.