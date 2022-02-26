يعقد مجلس الأمن الفرنسي جلسة طارئة له اليوم لدراسة مساندة أوكرانيا التي تعرضت لعملية عسكرية من قبل القوات الروسية منذ فجر الخميس الماضي ولا تزال العمليات مستمرة على أكثر من جبهة.

وقالت قناة العربية إن اجتماع مجلس الأمن الفرنسي اليوم سيناقش تطورات الحرب في أوكرانيا فيما أفادت القناة أن التشيك وافقت على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمساندتها.

روسيا تحبط قرار مجلس الأمن الدولي

من جهة أخرى فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار بشأن إدانة الحرب الروسية الأوكرانية بسبب استخدام موسكو حق النقض الفيتو.

واستخدمت روسيا حق النقد على مشروع قرار قدمته أمريكا ودول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ادانة العمليات العسكرية في أوكرانيا حيث صوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع القرار، وسط موافقة 11 عضوًا فيما امتنع 3 أعضاء ورفضته روسيا.

198 قتيلًا مدنيًا

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مقتل 198 مدنيًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ انطلاقها فجر الخميس الماضي فيما بلغ عدد النازحين أكثر من 120 ألف شخص بحسب ما نقلت قناة العربية.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

ميدانيًا تتواصل عمليات القتال والتقدم الروسي نحو العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مدينة مليتوبول، كما دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وقالت إنه خلال الليلة الماضية، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام الصواريخ مجنحة جوية ووبحرية ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وعلى الجانب الآخر فقد نفى وزير القوات المسلحة البريطانية سيطرة قوات روسيا على مدينة ميليتوبول بينما أكد الرئيس زيلينسكي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن كييف تحت سيطرة القوات الأوكرانية.