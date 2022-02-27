عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة التطورات في أوكرانيا.

الناتو لن يشارك عسكريًّا:

وأكدت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن أن الناتو لن يشارك عسكريًّا في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.