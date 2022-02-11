دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

إرهاب وجريمة حرب

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات في أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة، مشددا على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي.

ندعم المملكة في أي إجراء

وأشاد الدكتور الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.