ألغى مجلس الوزراء، اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.

قرارات مجلس الوزراء

وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4920) الصادر اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء قرر الآتي:

أولًا: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ

ثانيًا: إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده»