سلّم محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي، إعانات المقبلين على الزواج لمستفيديها ممن انطبقت عليهم شروط المساعدة، ضمن “مشروع مودة لتيسير الزواج “، والتي تنفذه جمعية البر بالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية في دورتها 14 بالمحافظة.

الاهتمام بالعمل التطوعي:

وأشاد المحافظ بجهود العاملين في الجمعية، مؤكدًا الاهتمام بالعمل التطوعي في المحافظة، لاسيما مع ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام في هذا الجانب.

جهود الجمعية في مساعدة الشباب:

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس قسم التدريب محمد بن حزام، أنه جرى تقديم المساعدة لـ 23 شابًا بواقع 5000 ريال لكل شاب، ذلك ضمن جهود الجمعية في مساعدة الشباب لتخفيف العبء والإسهام في القضاء على مشكلة تأخر الزواج، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ برنامجين تدريبين استهدفا المقبلين على الزواج، حيث تناول البرنامج الأول الذي نفذه المدرب مشبب القحطاني الجوانب النفسية والاجتماعية للزوجين، فيما يتناول البرنامج الثاني الجانب الشرعي والاقتصادي وقدمه المدرب عبدالعزيز آل سليمان.

المبادرات الاجتماعية:

وأضاف حزام بأن هذين البرنامجين يأتيان ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية بهدف إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.