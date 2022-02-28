التقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي بمقر الأمانة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المشتركة، ومن ذلك استكمال مشروع معالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، بما ينعكس على أعمال التطوير، وتحسين جودة الحياة بها.

حماية عقارات الدولة

ومن جانب أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، بجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة، وما تقوم به من مبادرات تسهم في حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، مثمناً دور الهيئة في تعظيم فاعلية عقارات الدولة و تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال زيارة معالي محافظ الهيئة إلى معالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث تم بحث تعزيز التعاون.