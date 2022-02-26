أكد المحامي سامي بن سعد المزكرة لـ”المواطن” أن الاعتداء الجسدي على الأشخاص من أخطر أشكال الإيذاء، مضيفًا: “أن الله نهى عن الاعتداء على الناس وأموالهم”، فكيف بأذيتهم وإلحاق الضرر بهم، إن كان من أشكال الإيذاء الاعتداء الجسدي أو الإيذاء المعنوي كالاعتداء على الأشخاص لفظيًّا.

وأضاف المزكرة: أن ارتكاب مثل هذه الجرائم في المملكة منهي عنها فقد؛ تم فرض عقوبات رادعة ومشددة تصل عقوبة السجن فيها للحبس لمدة عشر سنوات وفرض غرامة مالية تصل لحد مليون ريال سعودي، حيث إن المشاجرة قد تجر إلى الكثير من الأفعال التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تكون المشاجرة على شكل تعدٍّ باللفظ أو الضرب أو الحركة بهدف إيقاع الضرر بالآخرين.

اختلاف العقوبات:

وأضاف المحامي المزكرة: “إن كان الفعل الناتج عن المشاجرة دفاعًا عن النفس أو تعديًا على الغير هنا تختلف العقوبات”.

وتابع أن العقوبات على المتورطين بالمشاجرة تتنوع بحسب جسامة الفعل وما أدى إليه من نتائج سواء عاهة أو عجز أو كانت الاصابة بسيطة، والأمر متروك لما سيرد في التقرير الطبي.

وتابع أنه في حال تم الاستعانة ببعض الأدوات في المشاجرات مثل استخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية أو تكسير وتخريب الأماكن التي حصلت بها المشاجرة، فيتوجب هنا دفع تعويض للمتضررين من المشاجرات ويتم فرض عقوبات تعزيرية من سجن وغرامات.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية صرح بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية (4) مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.