نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال دون تعرضه لأذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته فجر اليوم الخميس.

تفاصيل محاولة الاغتيال:

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الدبيبة كان عائداً إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى على سيارته قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

تعيين الدبيبة:

وعُين الدبيبة رئيساً للوزراء في مارس الماضي ورئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك.

وقال رئيس وزراء ليبيا في خطاب هذا الأسبوع إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.

وقال البرلمان هذا الأسبوع إنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام.