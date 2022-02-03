شوّق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، المواطنين والعرب بل والعالم أجمع، بأنهم سيشاهدون أجمل مبنى على وجه الأرض هذا العام.

مفاجأة محمد بن راشد في 2022

وكتب محمد بن راشد على صفحته الرسمية بتويتر: “الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022”.وأضاف حاكم دبي: “عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله”.

برج خليفة أعلى مبنى بالعالم

ومن المعروف أن دبي يقع بها برج خليفة وهو أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان في عام 2009، ويبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا (2،722 قدمًا ، ما يزيد قليلاً عن نصف ميل) وارتفاعه بدون الهوائي 828 متراً.

بدأ بناؤه في إمارة دبي في 6 يناير 2004، واكتمل الهيكل الخارجي له بعد خمس سنوات (في الأول من أكتوبر عام 2009)، وافتُتح في 4 يناير 2010م كجزء من مشروع جديد أُطلق عليه آنذاك تطوير وسط مدينة دبي.

قام بتصميم برج خليفة المهندس المعماري أدريان سميث ( من شركة سكيدموري، أوينغس وميريل) وهي نفس الشركة التي صممت برج ويليس ومركز التجارة العالمي.