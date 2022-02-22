في هذا اليوم الميمون المبارك، تحتفي المملكة العربية السعودية بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – بناءً على الأمر الملكي الكريم.

ويأتي الاحتفاء بـ يوم التأسيس اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

يؤرخ #يوم_التأسيس لتاريخٍ مجيد، أرسى الإمام محمد بن سعود أساسه في الدرعية؛ أرض الملوك والأبطال، بإعلانه قيام الدولة السعودية الأولى عام 1727م.. ثلاثة قرون تروي بطولات الأئمة، ووفاء الشعب ووحدة الوطن #يوم_بدينا pic.twitter.com/zmkNhymJ93 — هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) February 17, 2022

الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى

وتقــع الدرعيــة عاصمــة الدولــة الســعودية الأولى في وســط الجزيــرة العربيــة، وتحديــداً فـي إقليـم اليمامـة الـذي يحتـل مسـاحة كبيـرة مـن الجزيـرة العربيـة، حيـث يبلـغ طولـه مـن الشـمال إلـى الجنـوب مـا يزيـد علـى 1000 كـم وعرضـه 500 كـم، وتتوسـطه سلسـلة جبـال طويـق الشـهيرة التـي تغنـى بهـا الشـعراء.

وتشـمل اليمامـة عـدداً مـن الأقاليم من أشـهرها “العـارض” و”الوشـم” و”سـدير” و”الفرع” و”الأفلاج” و”وادي الدواسـر”، وعـشرات الأوديـة التـي تخـرق سـهولها وجبالهـا. كمـا أن فيهـا عـدداً مـن العيـون الشـهيرة، ومـن أشـهرها “الخضـراء” و”هيـت”، وقـد كانـت اليمامة تسـمى “الخضـراء”؛ لخصوبـة تربتهـا وكرثة أشـجارها.

وادي حنيفة في الدرعية

ويعـد “وادي حنيفـة” مـن أهـم أوديـة الجزيـرة العربيـة؛ إذ يحتـل موقعـا استـراتيجيا في إقليـم اليمامـة، إذ يمثل هـذا الـوادي منطقـة جـذب للاسـتقرار البـري ومحطـة مهمـة وسـط الجزيـرة لقوافـل الحـج والتجـارة عـلى مختلـف الحقـب التاريخيـة.

وتقع الدرعية على ضفاف “وادي حنيفة” الذي كان يعرف قديماً باسم “وادي العِرْض”.

قـال الأصمعـي: “أخصـب ذلـك العِـرْض وأخصبـت أعـراض المدينـة وهـي قراهـا التـي في

أوديتهـا”، وقـال في ذلـك أبـو عبيـد السـكوني: “عـرض اليمامـة، وادي اليمامـة، ينصـب مـن

مهـب الشـمال ويفـرغ يف مهـب الجنـوب مـا يلـي القبلـة، فهـو يف بـاب الحجـر، ومـا حولـه

مـن القـرى تسـمى السـفوح، والعـرض كلـه لبنـي حنيفـة إلا شيء منـه لبنـي الأعـرج مـن بنـي سـعد بـن زيـد منـاة بـن تميـم”.

عهد محمد بن سعود يوم التأسيس

مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون وما حققته من الوحدة والاستقرار واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.

بدأ عهد الإمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139 هـ، وحُدد 30/6/1139هـ الموافق (22/2/1727م) ليكون تاريخا لبداية تأسيس الدولة السعودية.

ونحتفي اليوم الثلاثاء 22 فبراير بيوم التأسيس، حيث أسّس الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن – رحمه الله – الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 1139هـ / 1727م كدولة عربية معتزة بتاريخها وبحكامها وشعبها إذ لم تطأها يد أجنبية معتدية إلا ودحرتها، وتوفي عام 1179هـ / 1765م بعد 40 عامًا من القيادة والتأسيس.