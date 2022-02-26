شهد وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري حفل الفلكلور الشعبي الذي أقامته في جبة اليوم محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر.

ركايب جبة:

وبدأت فقرات الاحتفال باستقبال أول رحلة ركايب، ضمن برنامجها السياحي ” ركايب جبة”، ثم قُدمت عدد من ألوان الفلكور الشعبي وأنشطة تعريفية بالمحمية ومقوماتها الطبيعية والسياحية.

وتعنى فعالية ركايب جبة التي ستستمر طوال شهر مارس القادم بتفعيل السياحة البيئية لخوض تجربة بدوية أصيلة بالترحال على ظهور الأبل في منطقة حائل، وتحديداً في جبة، حيث التاريخ الممتد لآلاف السنين وآثار الإنسان القديم، وأحد أهم المواقع الأثرية المسجلة باليونسكو، حيث تضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى أكثر من 4000 رسم ونقش.

تفاصيل الزيارة:

كما تشمل الرحلة زيارة متاحف جبة الأثرية، والتعرف على الفنون الفلكلورية والتراث الثقافي ، مع تقديم فرصة فريدة من نوعها لمحبي المغامرة في صياغ المتعة والاكتشاف وخوض التجارب الجديدة التي تعزز من الموروث الثقافي العريق.