أكد المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، بدر الطريف، أن هناك خطورة للإطعام العشوائي للحيوانات السائبة من بقايا الطعام، كما أنه ليس إحسانًا كما يعتقد البعض.

إعداد الطعام على قدر الحاجة:

وأضاف الطريف، خلال حواره إلى قناة الرسالة، أن إلقاء النعمة بحجة الإحسان للحيوان أمر خاطئ، والأولى إعداد الطعام على قدر الحاجة وحفظ المتبقي؛ لأنه يكون صالحًا للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن البعض يعد أطعمة زائدة عن الحاجة ويلقي للحيوانات أطعمة تكون ضارة وبها مواد سامة جراء التعرض للشمس.

تعزيز صحة الحيوان:

وشدد على أن تعزيز صحة الحيوان يدعم صحة الإنسان في المقام الأول، ولكن إلقاء الأطعمة على هذا النحو يتسبب في تشوه بصري ورائحة كريهة جراء هطول الأمطار.