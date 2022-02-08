حذر المختص في التوحد وتحليل السلوك الدكتور عبدالهادي الذيابي، من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال.

فيديو | المختص في التوحد وتحليل السلوك د. عبدالهادي الذيابي:

الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية يوؤدي إلى سلوكيات عدوانية وتشتت انتباه لدى الأطفال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AUfsgIoUYR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2022

سلوكيات عداونية:

وأكد الذيابي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى سلوكيات عدوانية وتشتت انتباه لدى الأطفال.

إدمان وعنف:

وتابع أن الاستخدام المفرط لتلك الأجهزة قد يؤدي إلى الإدمان الذي يصل إلى أشهر أو سنة، مع ظهور عنف وسلوكيات عدوانية وفرط حركة وتشتت انتباه وتحدث الأعراض بعد المشاهدة مباشرة.

ولفت الذيباني إلى أن استخدام الأجهزة يؤدي إلى خطر كبير على الأطفال من الناحية الأمنية والسلوكية، وقد تختلف التأثيرات على الأطفال باختلاف فئاتهم العمرية.