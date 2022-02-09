تظاهر المئات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند، احتجاجاً على قرار يمنع التلميذات المسلمات في بعض مدارس الولاية من ارتداء الحجاب.

وقالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في كارناتاكا، سمية روشان خلال مؤتمر صحافي، إن القرار تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينصّ عليها الدستور الهندي.

كما اعتبرت أن منع ارتداء الحجاب هو تعد على قرار شخصي يحق للتلميذات اتخاذه ولا يؤذي أحدًا.

منع الحجاب:

وأُمرت تلميذات مدرسة ثانوية عامة في ولاية كارناتاكا الشهر الماضي بعدم ارتداء الحجاب داخل المدرسة.

واتّبعت مدارس أخرى القرار نفسه لاحقاً وفاقمت القرارات الجديدة، مخاوف المسلمين الذين يُشكلون أقلية في الهند ويعتبرون أنفسهم عرضة لاضطهادات متزايدة منذ أصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء.

وعقِب الاحتجاجات، عمَدَت إحدى المدارس التي كانت قد منعت ارتداء الحجاب بالتراجع جزئياً عن قرارها، إذ سمحت للتلميذات المحجّبات بالعودة إلى المدرسة بشرط أن يجلسن في صفوف منفصلة، بحسب الصحف المحلية. وبقيت مدرستان أخريان اعتمدتا الإجراء ذاته، مغلقتين، وأعلنتاه عطلة رسمية.