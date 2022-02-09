سيطرت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، صباح اليوم الأربعاء، على حريق في بناية بشارع حمدان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
تبريد وحصر الأضرار:
وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن الفرق المختصة نجحت في إخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيًّا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.
تعامل مباشر:
أكدت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.
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