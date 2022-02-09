سيطرت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، صباح اليوم الأربعاء، على حريق في بناية بشارع حمدان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

تبريد وحصر الأضرار:

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن الفرق المختصة نجحت في إخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيًّا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

تعامل مباشر:

‏أكدت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.