ضمن الزيارات التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض للمحافظات التابعة، زار مدير عام فرع الرئاسة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، محافظة حريملاء والتقى بمحافظها عبدالرحمن الغملاس، في مكتبه بديوان المحافظة، يرافقه رئيس هيئة حريملاء وعدد من مسؤولي الفرع بالمنطقة.

وأوضح “الشبانات” أن الزيارة تهدف لمدّ جسور التواصل والتعاون مع المحافظة، لتتكامل الجهات المعنية في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز اللحمة الوطنية، موجهاً شكره لمحافظ حريملاء على حُسْن الاستقبال والضيافة، والتعاون ودعمه لهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة، وقدم “الشبانات” لسعادة المحافظ بعض مؤلفات معالي الدكتور عبدالرحمن السند، من إنتاج الرئاسة العامة.

أعمال توجيهية وتوعوية

من جانبه أكد “الغملاس” على الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال توجيهية وتوعوية، وما أطلقته من حملات أسهمت في تعزيز الأمن الفكري، وحرص منسوبي الهيئة بالمحافظة على الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، والتعامل الحسن والأخلاق الحميدة.

كما التقى “الشبانات” خلال زيارته منسوبي الهيئة بالمحافظة، وألقى كلمة توجيهية شدد فيها على أهمية فهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح، ليتمكن العضو من القيام بها على خير وجه، وأكد على ضرورة تحلّي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة، ومراعاة المصلحة العامة أثناء عمله الميداني، مع الحرص على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

تأتي هذه الزيارات بتوجيهات ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للوقوف على العمل الميداني ومتابعة سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة من الرئاسة العامة.