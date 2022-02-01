أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن الجوازات تستخدم أحدث التقنيات في منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.

فيديو | مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى:

نستخدم أحدث التقنيات في منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين #المملكة و #عمان#الإخبارية pic.twitter.com/IP7oVfSK2T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2022

كفاءة الجوازات بمنفذ الربع الخالي

وقال اليحيى، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن الجوازات تستخدم أحدث التقنيات من حيث كشف التزوير وتسجيل الخصائص الحيوية وتسجيل المعلومات بشكل دقيق.

وأضاف، على هامش زيارة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التفقدية للمنفذ: “لدينا استعدادات على أعلى مستوى من حيث القوة البشرية ومن حيث التدريب ومن حيث التقنية ومن حيث سلاسة وسرعة العمل”.

زيارة وزير الداخلية

وتفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأخوه وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، اليوم، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الذي تم افتتاحه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لسلطنة عمان شهر ديسمبر الماضي.

المرافق الخدمية

وأزاح الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي السيد حمود البوسعيدي، خلال الجولة التفقدية الستار عن اللوحتين التذكاريتين بهذه المناسبة، ثم تفقدا المرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية.