أعلنت وزارة الصحة استكمال جميع المعايير والمتطلبات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والقضاء على التراخوما في المملكة.

الإستراتيجية الصحية:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي سعيًا إلى تحقيق الإستراتيجية الصحية في الوصول إلى مجتمع صحي.

مراحل الإنجاز:

ونشرت الوزارة مراحل الإنجاز والتي بدأت من أكتوبر 2018 عبر ورش عمل لمنسقي البرنامج في المناطق والمحافظات انتهاء بيناير 2022 حين أعلنت المملكة عن تحقيق أهداف القضاء على مرض التراخوما.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل قصة الإنجاز عبر الإنفوجرافيك التالي: