علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على اهتمام الأندية السعودية ببعض من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال الفترة الأخيرة.

وكان المصري مصطفى فتحي انضم لنادي التعاون قادمًا من الزمالك بعقد بيع نهائي، كما كشفت تقارير عن اهتمام نادي النصر بضم الحارس المصري محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أُقيمت في الكاميرون.

بماذا علق مرتضى منصور ؟

ونقلت قناة ” الحدث اليوم” المصرية تصريحات منصور الذي قال: ” نقدر تمامًا اهتمام الأندية السعودية بلاعبي الزمالك، لكننا بحاجة إليهم لأننا ننافس على بطولات هامة، أعتقد أن الأندية السعودية قادرة على إيجاد البديل في ناد آخر غير الزمالك”.

محمد أبو جبل ينفي توقيعه لـ النصر

وفي وقت سابق، نفى الحارس المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، توصله لاتفاق، للانضمام لنادي النصر بالفترة المقبلة.

وأكد حارس الزمالك على عدم علاقته بوكيل لاعبين يُدعى سيد مرعي، مضيفًا عبر خاصية Story في حسابه بـ ” الإنستجرام” أن وكيل أعماله هو شقيقه مصطفى أبو جبل.

وأضاف حارس الزمالك: ” كل ما يُقال على لسان وكلاء عن العروض، مجرد اجتهادات، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري”.