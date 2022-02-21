أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أنه سيقوم، إن شاء الله تعالی برصد هلال شهر شعبان 1443 هـ.

وأوضح المرصد الظروف العلمية لرصد الهلال وهي كما يلي:

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 رجب 1443 هـ الموافق 2 مارس 2022م تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيحدث الساعة 8:34 مساء وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:26 والقمر سيغيب قبلها بمقدار عشر دقائق تقريبا، أما يوم الخميس 30 رجب الموافق 3 مارس 2022م ستغرب الشمس في موقع المرصد الفلكي الساعة 6:00م عند درجة 263 وسيغرب الهلال الساعة 6:47 عند درجة 263 ، أي أن الهلال سيمكث بعد الشمس بمقدار 47 دقيقة تقريبا بارتفاع 10,3 درجة واستطالة 12.2 درجة والله اعلم