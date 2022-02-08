وفرت أمانة منطقة الرياض مركبات لنقل زوار مقبرة أم الحمام، في إطار برامجها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للسكان داخل مقابر العاصمة.

الخدمة متاحة للجميع

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة متاحة للجميع في مقبرة أم الحمام التي لا تسمح طرقها الداخلية باستيعاب مركبات الزوار، لذلك حركة على توفير مركبات ذات حجم صغير يمكنها من التنقل بسهولة في كافة المواقع داخل المقبرة.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في تطوير الخدمات داخل نطاق المقابر وبما ييسر إمكانية الوصول إليها مع مراعاة الضوابط الشرعية، وبما يضمن إكرام الموتى.

جهود أمانة الرياض

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع برامج ومبادرات التطوير التي تشهدها العاصمة في شتى المجالات، وبما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.