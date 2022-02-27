اعتمدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها للمؤتمر الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تحت عنوان ” تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب – بين البحث والتطبيق “برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022م، بالعاصمة الرياض.

مؤتمر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

صرح بذلك الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي الأمين العام للمركز رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وأضاف أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الأول بمقر المركز، حيثيات القرار الإداري الصادر والذي تضمن آلية ارتباط اللجنة وتشكيل أعضائها ومهام واختصاصات أعمالها، ومهام الإعداد والتحضير والتنفيذ لجميع أعمال المؤتمر ولجانه. مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومستجدات أعمال اللجان العلمية والتنظيمية والاعلام والمراسم والعلاقات العامة خلال المرحلة القادمة ومتابعة مسؤولياتها، بالإضافة إلى اللائحة المالية للمؤتمر والجهات المعنية بالدعم والتمويل.

وأوضح التميمي أن عضو اللجنة د. عبد الله بن محمد الجغيمان ورئيس اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة قدم تقريرًا عن أعمال لجنة الجائزة، حيث يصاحب المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة والتي تعد من أكثر الجوائز العالمية.

عضوية اللجنة

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها د. أحمد بن عبد العزيز التميمي رئيسًا وعضو اللجنة الإشرافية العليا، واللجنة المنظمة، د. عبدالله بن محمد الجغيمان عضوًا ورئيس اللجنة العلمية للجائزة، د. علي العضيب عضوًا ورئيس لجنة التسجيل وإخراج الفعاليات، د. ماجد بن عبد الله السالم عضوًا ورئيس اللجنة العلمية، أ. خالد بن سليمان الفهيد عضوًا ورئيس لجنة الإعلام والمراسم والعلاقات العامة، أ. محمد بن مشعل السبيعي عضوًا ومنسق الجانب المالي للمؤتمر.