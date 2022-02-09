أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

التأمين الإلزامي:

واشترطت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

عمولة السعي:

وتشمل الشروط أيضًا، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، ويجب على المشتري إخراج البضائع خلال 5 أيام.

كذلك اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وكذلك التسجيل المسبق كشرط لدخول المزاد.