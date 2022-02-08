أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع حافلات في جمرك ميناء ينبع، وفق العديد من الضوابط والاشتراطات.

موعد المزاد:

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن المزاد سيكون يوم الأحد الموافق 19 رجب 20 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساء في جمرك ميناء ينبع.

شروط:

ولفتت الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بضوابط منها دفع مبلغ تأمين إلزامي 100 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، وكذلك إخراج الحافلات من الجمرك ودفع كامل القيمة مع دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.