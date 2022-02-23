تتلقى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، طائرة مليئة بـ مساعدات عسكرية فتاكة قادمة من كندا حسبما أعلنت الأخيرة، وسط تزايد التوتر والمخاوف من غزو روسي شامل.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند على “تويتر”: “اليوم سلمت قواتنا المسلحة الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين”.

أمر غير مقبول:

وأضافت أن “غزو روسيا الإضافي لدولة ذات سيادة أمر غير مقبول على الإطلاق. سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بينما تدافع عن سيادتها واستقلالها”.

وتلقت أوكرانيا مؤخرًا شحنات مساعدات عسكرية متنوعة من الغرب، في خضم تصاعد التوتر على حدودها المتاخمة لروسيا.

عقوبات على روسيا:

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفا ما تقوم به موسكو ضد أوكرانيا بأنه “غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتة”.

وقال ترودو: “سنحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها”.