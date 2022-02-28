يأتي تدشين مستشفى الصحة الافتراضي اليوم، تحقيقًا للمستهدفات التي تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها، بتسهيل الخدمات عبر التحول الرقمي، من خلال تسهيل الوصول للخدمات الصحية بكل سهولة وأقل جهد وبأعلى جودة ممكنة.

استخدام وابتكار التقنيات

ويهدف إطلاق المستشفى إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول للخدمات الصحية، في أسرع وقت ودون تقيد بحواجز المكان.

كما تتمثل رؤية المستشفى في أن يكون رائدًا في تقديم وتعزيز الرعاية الصحية الافتراضية، بحيث تتركز رسالته في استخدام وابتكار التقنيات، وضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في نقل المعرفة، وتعزيز التجربة.

نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الطبية

كما يمثل المستشفى الافتراضي نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الطبية؛ ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، لتكون المملكة أيقونة في مجال تقديم الرعاية الطبية رقميًا بتدشينها المستشفى الافتراضي الأكبر عالميًا.

تدشين مستشفى الصحة الافتراضي

وكان وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أكد اليوم أن تدشين مستشفى الصحة الافتراضي يأتي متوافقًا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين.

500 ألف مستفيد

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا المشروع يستوعب حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.