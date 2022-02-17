برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، احتفت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” أمس بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهُر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في إطار النسخة التأسيسية من برنامج “بناء المنظمات الشبابية غير الربحية”.

مبادرات ومنظمات شبابية مجتمعية.. تُعزز الاستدامة والفرص الواعدة.

مقتطفات من حفل إطلاق النسخة الرسمية من برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية"#الخير_يبدا_بك#مؤسسة_مسك

— Misk Foundation | مسك (@MiskKSA) February 17, 2022

دعم مسك

وجاء هذا الاحتفاء في حفل نظمته المؤسسة بهذه المناسبة، بحضور كلٍ من معالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مسك” الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وجمع من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من مُمَثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور بدر بن حمود البدر: “إن البرنامج يهدف إلى تمكين المنظمات والمبادرات غير الربحية التي تُعنى بالشباب، وهو يتكامل في هذا المسعى مع مجمل الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها في تنمية الاقتصاد الوطني على وجه العموم، والقطاع غير الربحي على وجه الخصوص، بهدف تعظيم إسهامه الاقتصادي وأثره الاجتماعي في المملكة”.

وشمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع جمعيتين قائمتين وتمكينِهما، جاء ذلك في مسعى لتحقيق أهداف برنامج “بناء المنظمات الشبابية غير الربحية”، الذي يندرج ضمن سلسلة برامج “مسك للمجتمع” أحد مسارات مسك الأربعة.

بناء القدرات التنظيمية

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، انصبّت على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالميًّا التي تُشَكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الإستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

و أطلقت “مسك” خلال مراسم الحفل البرنامج بشكلٍ رسمي، وأعلنت فتح باب التسجيل لعام 2022، وجرى خلال الحفل استعراض أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة القادمة، واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح النسخة التأسيسية من البرنامج.