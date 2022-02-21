أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن العالمي مستهدف في جميع البطولات.

🎥 | مسلي آل معمر – رئيس نادي #النصر في تصريح ناري.. – لجنة الحكام اعترفت لي بأخطائهم الكوارثية.

– النصر مستهدف !

– من يحاسب لجنة الحكام و الاتحاد السعودي؟@musalli9 #النصر_الهلال pic.twitter.com/jKlKq38AkC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 21, 2022

مسلي آل معمر مستاء من التحكيم:

ولعب النصر ضد الهلال، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وعلق مسلي آل معمر قائلًا: “لدينا رجل يدعم بالملايين ويصرف على النادي من أجل إسعاد الجماهير، ولكن التحكيم في لحظة يهدر كل شيء”.

وتابع: “اجتمعت مع لجنة الحكام وهم معترفون بالكوارث التحكيمية التي شهدتها مباراة الاتحاد الماضية أمام النصر، واليوم مباراة خروج مغلوب أمام الهلال شهدنا ماذا جرى داخل الملعب، وأيضًا الموسم الماضي رأينا كيف النصر يخرج من المنافسة بأخطاء تحكيمية كارثية”.

الأخطاء متكررة:

وأضاف مسلي آل معمر: “الذي يحدث الآن لا يليق بالرياضة السعودية، لدينا لاعبون أجانب يقولون ما عمرنا شهدنا مثل الذي يحدث في الملاعب السعودية، النادي مستقصد في كل مباراة وفي كل منافسة”.

وواصل مسلي آل معمر تصريحاته قائلًا: “عمومًا أنا أناشد ولي العهد ووزير الرياضة، النظر في وضع الرياضة السعودية من ناحية التحكيم، لسنا وحدنا من يشتكي هناك أندية غيرنا تشتكي من التحكيم”.

واختتم رئيس النصر تصريحاته قائلًا: “مانويل نافارو اجتمع معنا وبرر وهو من يختار الحكام، الرجل هذا إذا ما هو قادر يختار حكام لماذا يستمر في منصبه حتى الآن؟.. لماذا تتكرر الأخطاء ولا يوجد أحد يتم محاسبته، نحن جمهورنا يحاسبنا ونعمل ليلًا ونهارًا، ولكن من يحاسب رئيس لجنة الحكام والاتحاد السعودي لكرة القدم”.