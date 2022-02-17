ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 44 قتيلًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الأربعاء، نقلًا عن وكالة الحماية المدنية.

الحصيلة الفعلية للوفيات:

وحذر عمدة المدينة روبنز بومتيمبو من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر، وفقًا لوكالة أنباء البرازيل. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 300 شخص إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

الانهيارات الأرضية:

وشهدت المنطقة أول أمس الثلاثاء هطول كميات من الأمطار خلال ست ساعات أكثر من كميات الأمطار المتوقعة لشهر فبراير بأكمله، حسبما أفادت قناة “كليماتيمبو” التي تركز على أنباء الطقس.

وذكر موقع “جي 1” الإخباري، الذي وصف مدينة “بتروبوليس” بأنها “مدينة تحت الطين”، أن المياه جرفت العديد من السيارات كما أغلقت عدة الطرق.