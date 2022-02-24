بثت قناة الإخبارية مقطع فيديو لهجوم مروحي روسي على قاعدة عسكرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

دمار بقاعدة عسكرية في كييف

وأظهرت لقطات الفيديو آثار الخراب والدمار الذي حل بالقاعدة العسكرية، واشتعال النيران ببعض المركبات، والمباني، وتصاعد الأدخنة.

بوتين يحذر العسكريين الأوكرانيين

وفي وقت سابق اليوم حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جداً إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فورياً وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبداً في تاريخكم”.

وتابع: “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي”.