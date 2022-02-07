أسدل الستار منذ قليل على قصة الطفل ريان، التي هزت العالم وشغلته خلال الأيام الماضية، وذلك بدفن جثمانه في مدينة شفشاون، شمال المغرب، حيث شيعه الآلاف في وداع يليق ببراءته.

تشييع الطفل ريان

وشيُّع جثمان الفقيد ريان في قرية إغران الجبلية في ضواحي مدينة شفشاون، حيث أقامت عائلته خيمة كبيرة للعزاء، فيما أقيمت صلاة الجنازة في خيمة جهزتها السلطات المغربية، وسط خطة مدروسة لضمان أفضل الشروط الأمنية خلال مواراة الثرى جثمانه الطاهرة.

وكان جثمان الطفل ريان وصل إلى المستشفى العسكري في الرباط حيث خضع للفحص لتحديد سبب الوفاة.

بيان الديوان الملكي المغربي

وسقط الطفل ريان أورام، في بئر جافة على عمق 32 مترًا قرب منزل عائلته بقرية إغران بمدينة شفشاون، وانتشل ميتًا عقب محاولات شاقة لاستخراجه حيًا استمرت لخمسة أيام كاملة حبست الأنفاس على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي المغربي نبأ وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترًا، بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان الصادر عن الديوان إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالًا بوالدي الطفل الراحل، وأعرب لهما عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم، ولا راد لقضاء الله فيه.

وكانت السلطات المغربية قد وفرت العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ، التي واجهتها عدة عراقيل، نظرًا لصعوبة تضاريس المنطقة.