وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، اتفاقية رعاية مع مصرف الإنماء، ليكون بموجبه الشريك الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصرف الإنماء شريكًا رسميًا لدوري المحترفين

وتم توقيع اتفاقية الرعاية اليوم في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء بالرياض؛ ومثّل المصرف النائب الأول للرئيس التنفيذي صالح بن عبدالله الزميع، بينما مثل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المدير التنفيذي عبدالعزيز بن ناصر الحميدي.

وتأتي رعاية مصرف الإنماء لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن حرصه على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية والشبابية التي تزخر بها المملكة مواكبة لرؤية 2030 التي أكدت على أهمية ممارسة النشاط الرياضي والمحافظة على النمط الصحّي والمتوازن كأحد مقوّمات جودة الحياة.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير وتنمية السلوكيات الصحية وتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية بإذن الله”.

تعزيز إسهامات المصرف في القطاع الرياضي

ومن جانبه، أكد الزميع بأن رعاية المصرف لهذه الفعالية الرياضية الهامة نابعة من استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز إسهامات المصرف في القطاع الرياضي والقيام بدورنا اللازم للتفاعل مع فئة الشباب بجانب تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية من خلال أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة في الصناعة المصرفية.

وأضاف: “حصول مصرف الإنماء على هذه الفرصة كأول المصارف والبنوك في المملكة في رعاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو مصدر فخر، ويعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة وذات دور بارز وهام في الصناعة المصرفية بالمملكة”.

الحميدي يثمن التعاون الكبير

وفي السياق ذاته، ثمّن المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عبدالعزيز الحميدي ِالتعاون الكبير من جانب مصرف الإنماء خلال الفترة الماضية من أجل إتمام عقد الرعاية، مؤكدًا أن ذلك يؤكد حرص المصرف على دعم القطاع الرياضي في المملكة.

وأعرب الحميدي عن سعادته بدخول القطاع المصرفي ممثلًا في مصرف الإنماء، إلى رعاة الدوري، للمرة الأولى في تاريخ الدوري، مؤكدًا أن رعاية المصرف تعد رافدًا نحو تحقيق استراتيجية الرابطة في المسابقة التي يطمحون من خلالها إلى احتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في الجوانب الفنية والتسويقية والمالية والإعلامية.

وأردف: “كما نسعى من خلال عقود الشراكة مع المؤسسات والشركات المختلفة إلى إحداث تنوع في مجال الرعاية للدوري، بما يساهم في تطوير هذه المسابقة بالشكل الذي يرضي جماهير كرة القدم في المملكة”.