بدعوة من مصرف الراجحي، قام أطفال جمعية الأطفال ذوي الإعاقة صباح اليوم الأحد بالتقاط الصور التذكارية مع كأس العالم الذي وصل إلى الرياض مؤخرًا، في إطار حملة الترويج لمونديال كأس العالم 2022 والمقررإقامته في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر المقبل.

وقام أطفال الجمعية وذووهم بالتقاط الصور التذكارية مع الكأس وسط ترحيب كبير من القائمين على التنظيم، حيث مُنحت لهم الفرصة للتصوير الفردي، قبل أن يتم التقاط صورة جماعية.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية بمصرف الراجحي محمد الناصر أن دعوة أطفال الجمعية في هذا اليوم المميز هو امتداد للشراكة بين مصرف الراجحي وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، والتي توّجتبالعديد من الاتفاقيات المهمة والناجحة. مؤكداً اعتزاز منسوبي الراجحيبحضور أطفال الجمعية إلى جانب الضيوف المدعوين لهذه المناسبةللتعريف برسالة الجمعية وخدماتها وذلك من أهداف الشراكة بين المصرف والجمعية.