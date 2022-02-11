قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة في مصر بالحبس المشدد 15 عامًا لأحد المدانين، والمشدد 7 سنوات لـ2 آخرين أدينوا جميعًا بالانتماء لـ”داعش الجيزة الثانية”.

أحكام بالسجن

وفي تفاصيل القضية، كشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 حتى 5 نوفمبر من عام 2016، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش، وفقًا لصحيفة “الشروق المصرية”.

جماعة إرهابية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني انضم لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها.