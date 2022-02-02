أعلن مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أن منطقة شرق بني سويف امتدادًا حتى خليج السويس تشهد نشاطًا زلزاليًّا، سيكون محسوسًا في أغلب الأحيان.

وفي تصريح لقناة “الحدث اليوم” المصرية أشار القاضي إلى أن “الهزة الأرضية التي ضربت هذه المنطقة أمس الثلاثاء بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها مواطنو بني سويف فقط”.

وأوضح أن “هزة اليوم كانت خفيفة ولم يكن لها أي تأثيرات”، لافتًا إلى أن “تلك المنطقة لها تراكيب جيولوجية معروفة تشهد مثل هذه الهزات بين حين وآخر”.

أمر طبيعي:

وأشار إلى أن “الهزة الأرضية في هذه المنطقة أمر طبيعي”، مؤكدًا أنه ليس من المتوقع حدوث أي ارتدادات للهزة.

وأعلن المعهد صباح الثلاثاء أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية على بعد 56 كيلو مترًا شمالي شرق مدينة بني سويف.

وأوضح أن الهزة وقعت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالًا، وخط الطول 31.61 شرقًا، وعمق ستة كيلو مترات.