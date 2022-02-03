تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الخميس، إلى مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، وسط طموحات بتألق الفراعنة وتحقيق الفوز.

نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

وتُقام مباراة مصر والكاميرون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب أولمبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم، منتخب السنغال الأول لكرة القدم بعدما خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية رسميًا؛ عقب فوزه على بوركينا فاسو بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مصر والكاميرون يحلمان بالتأهل

وتحمل مباراة مصر والكاميرون اليوم طابعًا خاصًا، حيث إنها تجمع بين المنتخبين الأكثر تتويجًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 12 لقبًا، ما يُحفز لاعبيهم على التألق وخطف بطاقة التأهل لزيادة عدد البطولات.

ويُعد منتخب مصر الأول لكرة القدم هو الأكثر فوزًا بكأس الأمم الإفريقية بـ7 ألقاب أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، وحصدت الكاميرون البطولة 5 مرات في أعوام 1984، 1988، 2000، 2002 و2017.

وعلق حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على المواجهة المرتقبة قائلًا: “مباراة مثيرة تجمع الثنائي الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية.. 12 لقبًا في حوذة مصر والكاميرون، فمن ينجح في التأهل لنهائي 2021؟”.