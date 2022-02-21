شهدت الأسواق الشعبية بمحافظة حفر الباطن إقبالاً غير مسبوق من قبل الأهالي لشراء مستلزمات الاحتفال بيوم التأسيس، حيث عادلت مبيعات المحلات مبيعات عام كامل.

استقبال طلبات التصميم

وذكر مصمم الأزياء السعودي عبد الله بن زايد لـ “المواطن” أنه بدأ باستقبال طلبات التصميم ليوم التأسيس منذ 15 يوماً، وشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي حتى وصل الأمر لنفاد الأقمشة التراثية في المحافظة.

وأشار بن زايد إلى أن مبيعات ملابس يوم التأسيس التي تحققت خلال الـ 20 يوماً الماضية تعادل مبيعات العام الواحد وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها.

طلبات على لباس المسرح

وبين المصمم عبد الله بن زايد أن هناك طلبات متزايدة على لباس المسرح الذي يُلبس في المناسبات الفخمة سابقًا ويستخدمه النساء الكبيرات في السن.