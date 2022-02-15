نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها غداً، حيث استفاد من الفترة التصحيحية مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عاماً، في حين تتجاوز إيراداته السنوية 40 مليون ريال سنوياً.

مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف، صحح تجارته ✅

إيراداته السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.

◽️استفاد من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعماله نظامية. بادر و ⁧#صحح_تجارتك⁩ قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022

عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/xrp93ie3m3 — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 14, 2022

بادر وصحح تجارتك

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث) وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

الفترة التصحيحية

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa .