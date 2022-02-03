تلقى تجربة التصوير الفوتوغرافي في منطقة “ونتر وندرلاند”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، إقبالًا كبيرًا من زوار المنطقة، خاصة الأطفال، لتوثيق لحظات المتعة التي يعيشونها في الفعاليات، حيث يتوزع المصوّرون على امتداد ست مناطق فرعية، ويعرضون على الزوار التقاط صور تذكارية لهم ضمن زوايا تعكس هوية المنطقة، كلعبة عين الرياض، وممر الأشجار الشتائية، ومقهى و”نتروندرلاند”.

لحظات المتعة لزوار ونتروندرلاند:

ويمكن للزوار التقاط الصور ضمن استديو “ونتروندرلاند” ووضعها ضمن إطارات تحمل شعار المنطقة، أو اختيار أي زاوية يفضلونها واصطحاب المصورين إليها، كما يمكن للزوار حفظ تلك الصور ضمن الباركود الخاص ببطاقة الزائر، لإنتاجها لاحقًا في الأستوديو، واختيار إنتاج صورهم رقميًّا أو طباعةً.

وتحتوي منطقة “ونتروندرلاند” على ست مناطق فرعية، إذ تضم 51 لعبة للكبار من أصل 103 ألعاب متنوعة، وتستمر فعاليات المنطقة في استقطاب الزوار من الساعة الـ 4:00 مساءً حتى الـ 12:00 ليلًا، إضافة إلى تنوع التجارب التفاعلية التي تلبي رغبات الزوار.