كشفت تقارير إعلامية مصير مشاركة اللاعب سلمان الفرج، لاعب الهلال، في مباراة النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلمان الفرج جاهز بشكل مبدئي:

وذكر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن الاختبارات الأولية كشفت جاهزية الفرج للمشاركة في الديربي أمام النصر الخميس المقبل بعد تعرضه لالتهاب في الصدر.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.

طاقم حكام أجنبي لديربي الرياض:

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ديربي الرياض سيقوده طاقم تحكيم أجنبي، مضيفًا: “لا صحة لما يثار حول قيادة تحكيم محلي للمباراة”.

ونجح الفريقان في تحقيق الفوز بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجاوز النصر فريق أبها بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب الهلال على الحزم بثنائية نظيفة.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الرابع بـ37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة.