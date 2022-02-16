تعرض الطفل صالح حمد آل منصور لمضاعفات مرضية، وذلك بعد ولادته بـ55 يومًا؛ ما تسبب في إدخاله العناية المركزة في مستشفى الشميسي.

مضاعفات مرضية تدخل طفل العناية المركزة..

والد الطفل يروي رحلة معاناته بين المستشفيات من أجل "حقنة" #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HiZWbgLwb5

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 15, 2022

تفاصيل الأزمة:

وكشف والد الطفل حمد آل منصور (7 أشهر)، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نجله وُلد بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران وكانت حالته طبيعية، إلا أنه بعد 55 يومًا عانى من ضيق في التنفس ودخل العناية المركزة.

وتابع: كانت بداية الأزمة التهاب رئوي تم علاجه، وتبين أن الرئة لدى طفلي ليست بحالتها الطبيعية وعقب توقف التنفس الصناعي عادت الحالة إلى التدهور وتقرر دخوله مستشفى الشميسي وظل الأطباء يعالجونه، إلى أن تم استدعاؤه من طبيب مختص وأكد له أن حالة نجله تعود إلى مشكلة في الجينات أو الأعصاب، وقرر إعادته إلى مستشفى الولادة بمنطقة نجران.

تحليل للجينات:

وأردف والد الطفل: طلب الطبيب إجراء تحليل للجينات، ولم يتم إبلاغي بنتيجة التحليل أو إرساله إلى مستشفى الولادة والأطفال، جراء عدم تجاوب مستشفى الشميسي وعلمت بنتائج التحليل بطريقتي الخاصة، وبعد ذلك رد المستشفى بأن حالة الطفل متطورة ولا نستطيع علاجه.

وأكمل: علمت من مستشفى الولادة بنجران أنه لا يوجد طبيب لديهم لعلاج الطفل ويفترض نقله إلى مستشفى آخر، وتواصل معي استشاري لأحد البرامج العلاجية في مستشفى آخر، وقال: إن شروط قبول طفلي تتضمن أن يكون أقل من عامين وألا يكون قد وصل إلى مرحلة التنفس الصناعي.

حقنة للعلاج:

وتابع الأب أن حالة الطفل تتطلب الحصول على حقنة يتحفظ الأطباء بشأن الحصول عليها، وطفت بين المستشفيات وطلبت أن أوقع بالموافقة على تلقي طفلي الحقنة.